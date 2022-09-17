Харківщина: у деокупованій Козачій Лопані правоохоронці виявили катівню

На Харківщині у Козачій Лопані під час окупації війська РФ створили псевдоправоохоронний орган і у його підвальному приміщенні облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних – повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У прокуратурі заявляють, що під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом.

Крім того, встановлені особи, які працювали на представників країни-агресора у Козачій Лопані, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності, додають у відомстві.

Це вже не перше повідомлення про виявлення катівень окупантів на звільнених територіях Харківщини, зокрема у Балаклії. За даними поліції, правоохоронці виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

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15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована. Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.