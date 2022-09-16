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На Харківщині ЗСУ звільнили 421 населений пункт – ОП

Українські бійці на БМП-1 біля міста Ізюму, нещодавно звільненого ЗСУ від російської армії. Харківщина, 14 вересня 2022 року

Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт у Харківській області, повідомив 16 вересня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти й іншу допомогу», – сказав Тимошенко.

За його словами, пенсіонери Чкалівської, Балаклійської і Шевченківської громад вже отримують пенсії, а на деокупованих територіях тривають роботи з відновлення житла і критичної інфраструктури.

Піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням території, повідомив Тимошенко і додав, що за тиждень роботи розміновано понад 24 гектари територій і знешкоджено майже тисячу вибухонебезпечних предметів.

У Міноборони 15 вересня повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій. Це близько 390 населених пунктів (на той час) та близько 150 тисяч людей, яких звільнено з-під окупації.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені численні населені пункти, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

Радість, обійми, сльози: фотосвідчення із звільнених міст
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Радість, обійми, сльози: фотосвідчення із звільнених міст

Фотокореспонденти зафіксували на деокупованих землях емоції людей. Радіо Свобода зібрало їх в цій фотогалереї.

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