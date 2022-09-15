Радість, обійми, сльози: фотосвідчення із звільнених міст

Лише за першу добу активних контрнаступальних дій у Харківській області українські військові просунулися уперед на 19 кілометрів, за 5 днів – пройшли 110 кілометрів, звільнивши від окупації майже 400 населених пунктів, заявив президент України Володимир Зеленський. Під контроль ЗСУ перейшли зокрема ключові міста Харківської області – Балаклія, Куп’янськ та Ізюм. Втрату останнього експерти називають однією з найбільших стратегічних невдач Москви у повномасштабній війні в Україні, оскільки для російських військ Ізюм був базою та важливим вузлом постачання військ. Через Куп'янськ проходять важливі шляхи постачання з Донбасу, а також просування на півдні.

За словами Володимира Зеленського, станом на зараз Харківська область зараз майже повністю деокупована. «150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке нормальне безпечне життя», – сказав він. Фотокореспонденти зафіксували на деокупованих землях емоції людей: тих, хто пережили окупацію і хто побачив тих, які пережили; тих, хто вперше за кілька місяців побачив рідних, а також тих, хто брав участь у боях за визволення цих територій. Радіо Свобода зібрало їх в цій фотогалереї.