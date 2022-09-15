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Радість, обійми, сльози: фотосвідчення із звільнених міст

Лише за першу добу активних контрнаступальних дій у Харківській області українські військові просунулися уперед на 19 кілометрів, за 5 днів – пройшли 110 кілометрів, звільнивши від окупації майже 400 населених пунктів, заявив президент України Володимир Зеленський. Під контроль ЗСУ перейшли зокрема ключові міста Харківської області – Балаклія, Куп’янськ та Ізюм. Втрату останнього експерти називають однією з найбільших стратегічних невдач Москви у повномасштабній війні в Україні, оскільки для російських військ Ізюм був базою та важливим вузлом постачання військ. Через Куп'янськ проходять важливі шляхи постачання з Донбасу, а також просування на півдні.

За словами Володимира Зеленського, станом на зараз Харківська область зараз майже повністю деокупована. «150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке нормальне безпечне життя», – сказав він. Фотокореспонденти зафіксували на деокупованих землях емоції людей: тих, хто пережили окупацію і хто побачив тих, які пережили; тих, хто вперше за кілька місяців побачив рідних, а також тих, хто брав участь у боях за визволення цих територій. Радіо Свобода зібрало їх в цій фотогалереї.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Баштовий, один із засновників і до липня 2022 року головний редактор видання The Village, не приховує своєї радості від звільнення Харківщини. Ізюм, 14 вересня 2022 року. Свою журналістську кар&#39;єру Андрій Баштовий розпочав на Радіо Свобода.&nbsp; Після звільнення Ізюма від російської окупації в результаті блискавичного контрнаступу українських сил, на церемонію підняття прапора України над визволеним містом прибув президент Володимир Зеленський. Він подякував бійцям за деокупацію українських земель та вшанував пам&#39;ять&nbsp;воїнів, які загинули у боях за Харківську область &nbsp;
1 Військовослужбовець ЗСУ Андрій Баштовий, один із засновників і до липня 2022 року головний редактор видання The Village, не приховує своєї радості від звільнення Харківщини. Ізюм, 14 вересня 2022 року.
Свою журналістську кар'єру Андрій Баштовий розпочав на Радіо Свобода. 

Після звільнення Ізюма від російської окупації в результаті блискавичного контрнаступу українських сил, на церемонію підняття прапора України над визволеним містом прибув президент Володимир Зеленський. Він подякував бійцям за деокупацію українських земель та вшанував пам'ять воїнів, які загинули у боях за Харківську область
 
Житловий будинок в Ізюмі, зруйнований російськими обстрілами і бомбардуваннями. Весь березень російська армія руйнувала Ізюм, обстрілюючи його з усіх видів важкого озброєння. Із квітня місто перебувало&nbsp;під окупацією російських&nbsp; військ. За даними місцевої влади, 70% багатоповерхівок в Ізюмі пошкоджені або повністю зруйновані
2 Житловий будинок в Ізюмі, зруйнований російськими обстрілами і бомбардуваннями.

Весь березень російська армія руйнувала Ізюм, обстрілюючи його з усіх видів важкого озброєння. Із квітня місто перебувало під окупацією російських  військ. За даними місцевої влади, 70% багатоповерхівок в Ізюмі пошкоджені або повністю зруйновані
Марія (по центру) обіймає своїх батьків Марину та Олександра у звільненому Ізюмі 14 вересня. Родина була розділена від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
3 Марія (по центру) обіймає своїх батьків Марину та Олександра у звільненому Ізюмі 14 вересня. Родина була розділена від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
65-річна Євдокія обіймає сина Олександра у дворі їхнього пошкодженого обстрілами будинку. Ізюм, 14 вересня
4 65-річна Євдокія обіймає сина Олександра у дворі їхнього пошкодженого обстрілами будинку. Ізюм, 14 вересня
Ніна Гончар 13 вересня виходить зі свого подвалу у звільненому селі Богородичне Донецької області, що у 25-ти кілометрах&nbsp;на південний схід від Ізюма
5 Ніна Гончар 13 вересня виходить зі свого подвалу у звільненому селі Богородичне Донецької області, що у 25-ти кілометрах на південний схід від Ізюма
Звільнене село Вербівка, Харківська область, 13 вересня. Місцеві жителі в очікуванні гуманітарної допомоги
6 Звільнене село Вербівка, Харківська область, 13 вересня. Місцеві жителі в очікуванні гуманітарної допомоги
Люди у черзі за гуманітарною допомогою у відвойованому Ізюмі, 14 вересня. Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков повідомив Радіо Свобода, що в Ізюмі &laquo;дуже важка&raquo; гуманітарна ситуація: крім того, що у місті немає води, газу та світла, є проблеми із продовольством, засобами гігієни та ліками
7 Люди у черзі за гуманітарною допомогою у відвойованому Ізюмі, 14 вересня.

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков повідомив Радіо Свобода, що в Ізюмі «дуже важка» гуманітарна ситуація: крім того, що у місті немає води, газу та світла, є проблеми із продовольством, засобами гігієни та ліками
Жителі Балаклеї, звільненої з-під російської окупації, біля вантажівки, з якої роздають гуманітарну допомогу. 13 вересня, Харківщина
8 Жителі Балаклеї, звільненої з-під російської окупації, біля вантажівки, з якої роздають гуманітарну допомогу. 13 вересня, Харківщина
Українські військові із державним прапором України біля перекинутого знаку &laquo;Куп&rsquo;янський район&raquo;, який окупанти перефарбували у кольори російського триколору. Харківщина, 14 вересня 2022 року Українські війська лише за чотири дні взяли під контроль ключові північні міста&nbsp;Куп&rsquo;янськ та Ізюм.&nbsp;Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 14 вересня повідомив, що під окупацією російських військ залишається близько&nbsp;6% території Харківщини. За його словами, до контрнаступу українських військових було окуповано 32% території регіону &nbsp;
9 Українські військові із державним прапором України біля перекинутого знаку «Куп’янський район», який окупанти перефарбували у кольори російського триколору. Харківщина, 14 вересня 2022 року

Українські війська лише за чотири дні взяли під контроль ключові північні міста Куп’янськ та Ізюм. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 14 вересня повідомив, що під окупацією російських військ залишається близько 6% території Харківщини. За його словами, до контрнаступу українських військових було окуповано 32% території регіону

 
Українські військові присіли перепочити біля трофейного російського броньованого автомобіля, літеру Z на якому замалювали зображенням тризуба. Харківська область, 12 вересня
10 Українські військові присіли перепочити біля трофейного російського броньованого автомобіля, літеру Z на якому замалювали зображенням тризуба. Харківська область, 12 вересня
Відступаючи з Харківщини, російські війська покинули чимало боєприпасів і техніки &ndash; як-от цей танк в Ізюмі. Воєнні аналітики та експерти називають втрату контролю над Ізюмом стратегічною невдачею Москви, адже для російських військ місто слугувало базою та вузлом постачання.&nbsp;У Міністерстві оборони РФ втрату захоплених територій на Харківщині назвали &laquo;перегрупуванням&raquo;. Однак експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що відступ російської армії був швидше поспішною втечею, а не організованим відходом
11 Відступаючи з Харківщини, російські війська покинули чимало боєприпасів і техніки – як-от цей танк в Ізюмі.

Воєнні аналітики та експерти називають втрату контролю над Ізюмом стратегічною невдачею Москви, адже для російських військ місто слугувало базою та вузлом постачання. У Міністерстві оборони РФ втрату захоплених територій на Харківщині назвали «перегрупуванням». Однак експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що відступ російської армії був швидше поспішною втечею, а не організованим відходом
У підвалі поліцейського відділку в Балаклії, який російські війська використовували як в&#39;язницю, на стіні крейдою написано молитву та число днів. Місцеві жителі повідомили, що у цій будівлі окупанти катували людей. Начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов (на фото) повідомив, що там окупанти утримували щонайменше 40 людей.&nbsp;За його словами, російські спецслужби шукали через &laquo;місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО, або людей, які допомагали українській армії&raquo;. &laquo;Один чоловік просидів у &laquo;тюрмі&raquo; 46 днів &ndash; рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі. За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що &laquo;найлегше&raquo; &ndash; коли били струмом&raquo;, &ndash; додав Болвінов
12 У підвалі поліцейського відділку в Балаклії, який російські війська використовували як в'язницю, на стіні крейдою написано молитву та число днів. Місцеві жителі повідомили, що у цій будівлі окупанти катували людей.

Начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов (на фото) повідомив, що там окупанти утримували щонайменше 40 людей. За його словами, російські спецслужби шукали через «місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО, або людей, які допомагали українській армії».

«Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі. За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що «найлегше» – коли били струмом», – додав Болвінов
Український поліцейський 13 вересня спостерігає за ексгумацією тіла людини, яку, за даними правоохоронців, вбили російські війська в Балаклії. З
13 Український поліцейський 13 вересня спостерігає за ексгумацією тіла людини, яку, за даними правоохоронців, вбили російські війська в Балаклії.
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Державний прапор України майорить на пам&rsquo;ятнику українському поету Тарасу Шевченку в Балаклії
14 Державний прапор України майорить на пам’ятнику українському поету Тарасу Шевченку в Балаклії
Росія відповіла на вражаючий успіх української армії, якій вдалося за короткий термін звільнити понад 8, 5 тисяч квадратних кілометрів території, ракетними ударами по критично важливій інфраструктурі міст. Вісім ракет прилетіли у Кривий Ріг і зруйнували дамбу, що призвела до підтоплення певних районів міста. 14 вересня 2022 року 15 вересня Росія вдарила знову по Кривому Рогу, малій батьківщині президента України Володимира Зеленського.
15 Росія відповіла на вражаючий успіх української армії, якій вдалося за короткий термін звільнити понад 8, 5 тисяч квадратних кілометрів території, ракетними ударами по критично важливій інфраструктурі міст. Вісім ракет прилетіли у Кривий Ріг і зруйнували дамбу, що призвела до підтоплення певних районів міста. 14 вересня 2022 року
15 вересня Росія вдарила знову по Кривому Рогу, малій батьківщині президента України Володимира Зеленського.
Російський бронетранспортер МТ-ЛБ палає в полі на околиці Ізюма.&nbsp;14 вересня&nbsp;
16 Російський бронетранспортер МТ-ЛБ палає в полі на околиці Ізюма. 14 вересня 

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