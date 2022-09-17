«Просимо терористів визнати терористами». Зеленський знову закликав США визнати РФ державою-терористом

Президент України Володимир Зеленський закликає США «жорстко» відреагувати на дії Росії на нещодавно деокупованих територіях Харківщини і визнати її державою-терористом. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

«Ми бачимо наслідки абсолютно терористичних дій російських військових…я не знаю, скільки тисяч людей там (на деокупованих територіях – ред.) загиблих. Тому ми звертаємось до світу – вважаю, що абсолютно справедливо – з сучасною вимогою, бо людей просто закатували, вбили зараз. Тому всі ми – всі рідні, близькі, весь світ – зараз чекають відповідь до нашого звернення щодо визнання Росії державою-терористом або державою-спонсором тероризму. Я б дуже хотів, щоб США зараз жорстко відреагували як лідери демократії світу, як лідери підтримки України. Я б хотів, щоб Конгрес США підтримав цю пропозицію – визнати їх терористами. Ми не просимо людей визнати терористами, ми просимо терористів визнати терористами. Вони такими є. Вони це зробили», – сказав він.

15 вересня двоє американських сенаторів – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Ґрем – внесли на розгляд Сенату Конгресу США двопартійний законопроєкт, який пропонує визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джо Байден і голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого рішення. Білий дім вважає, що визнання повністю припинить можливості співпраці з Росією у критичних галузях, зокрема може призвести до затримки експорту українського продовольства і поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

Після презентації законопроєкту сенаторами представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон обговорює нові економічні заходи проти Росії.

Визнати Росію спонсором тероризму раніше неодноразово закликав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».