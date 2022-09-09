У Зеленського відреагували на неготовність США визнати Росію державою-спонсором тероризму

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на неготовність США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

«Для наших партнерів це більш складні питання, бо це питання відмови від консервативного світогляду, який був притаманний цим країнам. Вони вважали, що з Росією можна вести діалог, вони ввважали, що з Росією можна вести бізнес... І, на жаль, це призвело до того, що Росія сьогодні інтегрована і в економічний простір глобальний, і в політичний. І для того, щоб це розірвати, потрібен певний час», – про це у коментарі Радіо Свобода заявив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас, на його думку, світова спільнота повинна визнати Росію не просто «країною-спонсором тероризму», а й «країною-терористом», тому що вона «використовує саме терористичні технології та елементи ведення війни».

5 вересня президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не вважає, що Росію варто визнавати державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення до України.

«Ні», – відповів Байден у Білому домі журналістам на питання, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму.

6 вересня Білий дім підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що Сполучені Штати не готові визнати Росію країною-спонсором тероризму, додавши, що не вважають ефективним такий крок.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що, на думку президента США, «це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, щоб притягнути Росію до відповідальності».

Раніше Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».