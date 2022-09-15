У США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Двоє американських сенаторів – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Ґрем – внесли на розгляд Сенату Конгресу США двопартійний законопроєкт, який пропонує визнати Росію державою-спонсором тероризму.

На пресконференції 14 вересня сенатори повідомили, що такий захід є актуальним через численні вбивства цивільних жителів та іншу жорстокість російських сил. Про ймовірну дату голосування в Конгресі поки не повідомляють.

Раніше Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Американські ЗМІ повідомляли, що в Палаті представників Конгресу аналогічний законопроєкт просуває спікер Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у правлячій Демократичній партії.

Джо Байден і голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого рішення. Білий дім вважає, що визнання повністю припинить можливості співпраці з Росією у критичних галузях, зокрема може призвести до затримки експорту українського продовольства і поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

Після презентації законопроєкту сенаторами представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон обговорює нові економічні заходи проти Росії.

За його словами, Держдепартамент взаємодіє з Конгресом й обговорює обмеження, які матимуть серйозні наслідки для російської економіки та для російського уряду, але не матимуть таких непередбачених наслідків.

Визнати Росію спонсором тероризму раніше неодноразово закликав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».