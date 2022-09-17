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Масове поховання людей в деокупованому Ізюмі: з’явилися супутникові фото

Під Ізюмом знайшли масові поховання людей, 15 вересня 2022 року

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки масового поховання людей в деокупованому Ізюмі Харківської області.

«Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюму. Пішанське кладовище або «Лісове кладовище» – березень 2022 року та серпень 2022 року», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

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Після деокупації Київщини у квітні у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

«Моя мама ховалася в цьому підвалі під час Світової війни». Жителі звільненого Ізюму про окупацію (відео)
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«Моя мама ховалася в цьому підвалі під час Світової війни». Жителі звільненого Ізюму про окупацію (відео)

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