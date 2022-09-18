Президентка Грузії заявила, що Росія має відповісти за звірства в Ізюмі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з категоричним засудженням дій російської армії в українському Ізюмі на Харківщині, назвавши їх «військовим злочином».

«Рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. На ці військові злочини має бути дано юридичну відповідь. Україна не впаде і буде мир. Слава Україні!», – написала Зурабішвілі у твітері.

Українські війська звільнили Ізюм та низку інших міст Харківської області на початку вересня під час стрімкого контрнаступу. Ізюм був захоплений російською армією на початку квітня і до звільнення використовувався як одна з головних баз постачання на Донецький напрямок.

Після звільнення Ізюма українські війська виявили у лісі за містом сотні дерев’яних хрестів, більшість із яких були позначені просто номерами. В Ізюмі нині триває ексгумація тіл із масового поховання.

Напередодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що експерти Нацполіції ексгумували 59 тіл в деокупованому Ізюмі. Влада каже, що ексгумація триватиме ще близько двох тижнів.

Кремль заявив, що не має жодного відношення до масових поховань в Ізюмі. Влада РФ з початку вторгнення, попри численні факти і свідчення, продовжує заперечувати напади на мирних жителів, звинувачуючи Україну та Захід у фабрикації.