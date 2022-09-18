Російська окупація «перетворила міста на братські могили». США і ЄС «шоковані» похованнями в Ізюмі

США та ЄС «глибоко шоковані» масовими похованнями в місті Ізюмі Харківської області, яке нещодавно звільнили українські війська, і де було знайдено масові поховання з понад 440 тілами.

Керівники американської та європейської дипломатії висловлюють обурення злочинами російських солдатів та обіцяють Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що повідомлення про масові поховання в Ізюмі, «розбивають серце».

Підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини

Блінкен запевнив, що США підтримають Україну, допомагатимуть звільнити всю її територію та притягнути до відповідальності винних за воєнні злочини в Україні.

«Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі, Україна, розбивають серце і повинні активізувати нашу підтримку хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини», – написав держсекретар Ентоні Блінкен у своєму твітері.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз «глибоко шокований» тим, що українська влада виявила масові поховання з понад 440 тілами в Ізюмі.

«Ми найрішучіше засуджуємо ці звірства, – сказав Боррель. – Загарбницька війна Росії проти України залишає по Україні слід крові та руйнувань. Тисячі мирних жителів уже були вбиті, багато інших піддалися тортурам, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або насильницькому переміщенню. Цю нелюдську поведінку російських військ, повне нехтування міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, необхідно негайно припинити».

Керівництво Росії та всі причетні будуть притягнуті до відповідальності

У заяві, яку поширила зовнішньополітична служба ЄС, мовиться, що Євросоюз підтримує всі зусилля для пошуку винних у цих злочинах і притягнення їх до відповідальності.

«Глибоко шокований масовими могилами, які українська влада виявила з понад 440 тілами в Ізюмі, нещодавно звільненому від вторгнення російських військових. Керівництво Росії та всі причетні будуть притягнуті до відповідальності. ЄС підтримує всі зусилля для цього», – написав Боррель у своєму твіті.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас написала у твітері, що російська окупація «перетворила міста на братські могили», а зображення з Ізюму, на які важко дивитися, і є «обличчям російської окупації».

Це обличчя російської окупації: міста перетворені на братські могили

«Коли з’являються зображення зі звільнених українських територій, таких як Ізюм, не відводьте погляд. Це обличчя російської окупації: міста перетворені на братські могили», – написала голова уряду Естонії і закликала продовжити допомогу Україні.

«Україна вміло та рішуче використала нашу військову допомогу. Україна може виграти, якщо ми будемо її підтримувати», – написала Каллас у своєму твітер-акаунті.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що викриття масових цивільних поховань і катівень в Ізюмі підтверджують їхні попередні оцінки того, що звірства в Бучі не були унікальними, а становили типову поведінку російських окупаційних військ в Україні.

Про це військові експерти нагадують у своєму твітер-повідомленні, в якому публікують і мапу бойових дій.

«Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були не поодинокими воєнними злочинами, а радше мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях», – мовиться у повідомленні ISW.

Про те, що після Бучі будуть знайдені й інші місця масового катування та вбивств українців, запрошений аналітик ISW Наталія Бугайова попереджала ще у квітні 2022 року.

Військові експерти наводять повідомлення українських офіційних осіб, які кажуть, що кількість жертв воєнних злочинів в Ізюмі може перевищити кількість жертв воєнних злочинів у Бучі.

Аналітики ISW також посилаються на заяви глави Нацполіції України Ігоря Клименка, який заявив, що українські чиновники знайшли 10 російських катівень у Вовчанську, Куп’янську, Балаклії та Ізюмі. В одній з катівень, у Балаклії, за повідомленням української поліції, «росіяни, які були в масках, катували мирних жителів оголеними електродротами».

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія в Ізюмі повторила те, що зробила в Бучі, і світ повинен відреагувати на російські злочини.

15 вересня на Харківщині поблизу звільненого Ізюму виявили масове поховання.

Українські слідчі у присутності українських та іноземних ЗМІ проводять ексгумацію тіл, знайдених у захороненнях у лісі поряд із кладовищем.