На Харківщині експерти ексгумували 59 тіл в Ізюмі – Синєгубов

На деокупованій території Харківщини експерти Нацполіції ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 – військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості – наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають», – написав він у телеграмі.

Синєгубов нагадав, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

«Це трагічний і жахливий наслідок піврічної окупації. Світ має бачити злочини росіян, аби всі винні понесли покарання», – наголосив голова Харківської ОВА.

Напередодні начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що в Ізюмі в місцях масових поховань розкопали та відвезли до експертів З9 тіл загиблих

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

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Після деокупації Київщини у квітні у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.