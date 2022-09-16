Масове поховання під Ізюмом: слідчі розкопали та відвезли до експертів 39 тіл – поліція

В Ізюмі на Харківщині в місцях масових поховань розкопали та відвезли до експертів З9 тіл загиблих, повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

«За сьогодні слідчі розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили. Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками», – написав він у фейсбуці.

За його словами, місцеві жителі самі хоронили загиблих

«Місцеві розповіли, що хоронили людей самостійно, після того як дізнавались, що десь є загиблий. Далеко не в всіх мешканці Ізюму могли встановити ПІБ, тому підписували номерами – наша задача встановити, хто саме і як загинув», – додав представник поліції Харківщини.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання.

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.