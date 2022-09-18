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Ексгумація тіл загиблих в Ізюмі триватиме ще два тижні – мер

Наразі перевіряють інформацію про існування інших поховань

Ексгумація тіл людей, що загинули в Ізюмі на Харківщині під час російської окупації, триватиме ще близько двох тижнів, повідомив міський голова Валерій Марченко.

«Співробітники всіх служб проводять ексгумацію. Якщо є можливість, їх ідентифікують, потім усіх відправляють у Харків для подальших робіт. Ця робота триватиме ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато», – сказав Марченко 18 вересня в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі перевіряють інформацію про існування інших поховань.

Напередодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що експерти Нацполіції ексгумували 59 тіл в деокупованому Ізюмі.

«Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 – військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості – наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають», – написав він у телеграмі.

Синєгубов нагадав, що масові поховання в Ізюмі налічують більше ніж 450 могил.

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