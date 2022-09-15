У МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо ЗАЕС. Галущенко: «адекватна відповідь»

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 країн-членів ООН, ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні, повідомляє агенція Reuters.



Текст резолюції, у якій є заклик до Росії «негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні», був ухвалений 26 голосами «за», дві країни виступили «проти», ще сім утрималися.

За даними агенції, Росія та Китай були країнами, які проголосували проти, а Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В’єтнам, Індія та Пакистан утрималися.

Рада «висловлює жаль з приводу постійних насильницьких дій Російської Федерації проти ядерних об'єктів в Україні, включаючи триваючу присутність російських сил і персоналу (російського ядерного органу) Росатома на Запорізькій атомній електростанції», йдеться в резолюції.

Ця резолюція є вже другою, прийнятою Радою керуючих МАГАТЕ щодо вторгнення Росії в Україну, зміст цих документів дуже схожий, хоча перша резолюція була ухвалена в березні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав цю резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ прикладом адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста. За його словами, це приклад недвозначного рішення, коли все названо своїми іменами, і «терорист не зможе сховатися за зливою маніпулятивних заяв».

Російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.