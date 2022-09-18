Українські військові відучора контролюють лівий берег річки Оскіл на Харківщині – ЗСУ

Збройні сили України від учорашнього дня контролюють лівий берег річки Оскіл у Харківській області, повідомило у неділю в фейсбуці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег», – йдеться у повідомленні.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині від російських військ звільнено близько 400 населених пунктів, у яких в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

17 вересня Міністерство борони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляло, що російські війська встановили оборонний рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове Луганської області.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені на той час десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначив, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.