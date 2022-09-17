Британська розвідка повідомляє про наступальні дії України і оборонний рубіж російських військ

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки вказує, що Україна продовжує наступальні дії на північному сході країни, а російські війська встановили оборонний рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове.

«Росія, ймовірно, вважає збереження контролю над цією зоною важливим, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Бєлгородської області Росії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ця лінія пролягає вздовж межі Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне «звільнити» як одну зі своїх безпосередніх вказаних військових цілей, зауважують у британській розвідці: «Будь-яка істотна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії».

Тому Росія, ймовірно, намагатиметься обороняти рубіж, але «незрозуміло, чи мають російські сили на передовій достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти черговому узгодженому українському наступу».

Попереднього дня британська розвідка вказувала на те, що в лавах російської армії є проблеми з укомплектовуванням сил на війну проти України.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені на той час десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначив, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».