Пентагон: війна в Україні буде й надалі важкою, але її може припинити правильне рішення РФ

У Міністерстві оборони США очікують, що війна в Україні буде й надалі важкою, але Вашингтон обіцяє продовжувати свою підтримку.

«Я знову ж таки не буду намагатися спекулювати та встановлювати хронологію цього конфлікту, окрім того, що знову скажу, що ми віримо, що ця боротьба й надалі буде важкою. Ви знаєте, звичайно, ми бачили, що українці досягли певних успіхів, і ми продовжимо підтримувати їх у їхній боротьбі», – сказав під час брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

«Ми очікуємо, що ця боротьба й надалі буде дуже важкою, і єдине, що може пришвидшити її завершення, це якщо росіяни вирішать вчинити правильно і виведуть свої окупаційні сили з України», – додав він.



Напередодні у Держдепартаменті США заявили, що восени в Україні очікуються запеклі бої – обидві сторони намагаються змінити позиції, готуючись до зими, а війна, незважаючи на прогрес, досягнутий українцями останнім часом, ще далека від завершення.

Президент Росії Володимир Путін 16 вересня заявив, що Росія «зробить все» для того, щоб почата нею війна в Україні припинилася «якнайшвидше» – проте українська сторона, за його словами, відмовляється від переговорного процесу.

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Київ неодноразово заявляв, що переговори з Росією можливі, якщо вона виведе свої окупаційні сили з території України. 12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. За його словами, будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.