«Референдум» у новоокупованих районах Луганщини «дасть можливість» для мобілізації в Росії – Гайдай

Якщо Росія організує та проведе «референдум» на новокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Окупанти можуть провести фейковий «референдум», нашвидкуруч якось його зліпити, визнати «результати». За «результатами» вони усі захочуть вступити в склад РФ. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде «прямим нападом на Росію», і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз – ред.) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть», – заявив Гайдай.

Раніше цього дня голова ОВА заявляв, що наразі йдеться про «одиниці» звільнених сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація невдовзі зміниться.

«Можливо, через пару тижнів ми будемо займатися винятково відновленням адміністративного порядку і певних інституцій у деокупованій Луганщині», – сказав Гайдай.

Наріз Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.