Колаборанти з двох районів Луганщини виїздять до Росії – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджуватися на спробах окупувати повністю Донецьку область і не дозволити звільнити захоплені регіони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 вересня.

Тривають обстріли українських населених пунктів на різних напрямках. Загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається по всій Україні.

«За добу противник завдав чотири ракетні та дев’ять авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів сьогодні постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів.

Командування 58-ї загальновійськової армії РФ, додають у штабі, провело збори командування частин, які діють на Запорізькому напрямку, на яких «наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території».

Згідно зі зведенням, російські загарбники розгорнули біля Торезу, Донецька область, тренувальний набір для підготовки мобілізованих з місць позбавлення волі для доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, які зазнали втрат.

«На тимчасово захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають на територію Російської Федерації. З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їх протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади», – заявляють у штабі.

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Протягом поточної доби українські війська відбили атаки армії РФ у районах Миколаївки Другої, Курдюмівки та Зайцевого.

Генштаб звітує про авіаційні удари Сил оборони по 11 районах зосередження живої сили і військової техніки російських сил.

«Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по п’яти опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також трьох складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються», – йдеться в зведенні.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.