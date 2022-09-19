Київську гідроелектростанцію «не так просто» зруйнувати або суттєво пошкодити унаслідок ракетного обстрілу. Про це повідомили в Укргідроенерго у відповідь на поширені напередодні повідомлення у соціальних мережах щодо загрози через можливий намір Росії пошкодити Київську ГЕС.

«У випадку пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно», – наголошують в Укргідроенерго.

Поширені у мережі повідомлення щодо можливих сценаріїв у разі пошкодження Київської ГЕС, у компанії називають «маніпулятивними та необґрунтованими оцінками», які мають на меті «нагнітання паніки».

В Укргідроенерго наголошують, що Київська гідроелектростанція ретельно охороняється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств.

Окрім того, як додають у компанії, Київська ГЕС надійно спроєктована, оснащена та проходить регулярні перевірки на справність.

«З точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження», – наголошують в Укргідроенерго.

Київська ГЕС була побудована у проміжку 1960-1968 років. Станом на вересень 2021 року, згідно з даними Укргідроенерго, встановлена потужність Київської ГЕС складає 440 МВт.