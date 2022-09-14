До 50 мобілізованих з окупованої Горлівки написали рапорти про відмову від участі у боях – штаб

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти України – загалом за добу постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 14 вересня.

«Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, обліковано вісім ракетних, чотири авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника», – йдеться в зведенні.

У штабі відзначають, що на Харківському напрямку «значно знизилася» інтенсивність обстрілів, зокрема, під вогонь потрапили село Басове та місто Куп’янськ.

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Українське командування оцінює як «вкрай низький» морально-психічний стан російських військ.

«Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, російська армія намагається евакуювати системи протиповітряної оборони вглиб окупованих територій або на територію Росії – зокрем, в ніч з 11 на 12 вересня на Луганщині зафіксували колони з комплексами С-300 та «Бук», що рухалися з Лутугиного в напрямку російсько-українського кордону.

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«На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка», – повідомляє командування.

Сили оборони України протягом доби завдали 11 авіаційних ударів по позиціях та військовій техніці російських військ. Штаб також звітує про знищення ракетними та артилерійськими військами чотирьох реактивних систем залпового вогню «Град» в Херсонській області, які потрапили в зону ураження 12 вересня поточного року, та російського продовольчого складу в Докучаєвську.