ОБСЄ засуджує ув’язнення своїх спостерігачів у окупованому Луганську

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка організаці Хельґа Марія Шмід засудили терміни ув’язнення, винесені «судом» у окупованому Луганську двом спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У заяві, оприлюдненій на сайті організації, Рау назвав утримання співробітників СММ «нелюдським і огидним», вказавши, що їх тримають у полоні протягом понад п’яти місяців «лише заради чистої політичної вистави».

«Наші колеги лишаються штатними працівниками ОБСЄ і виконували офіційні обов’язки за мандатом від усіх 57 країн-учасниць. Я закликаю до їхнього негайного та безумовного звільнення, так само як і ще одного з наших колег, якого також затримали», – заявила Шмід.

Бойовики незаконного збройного угруповання «ЛНР» 19 вересня заявили, що «засудили» до 13 років колонії спостерігачів ОБСЄ Дмитра Шабанова та Максима Петрова.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому ОБСЄ евакуювала з України майже 500 спостерігачів спеціальної моніторингової місії, які спостерігали за режимом припинення вогню у регіоні. Контракти з місцевими співробітниками було розірвано, повідомляв журнал Politico.