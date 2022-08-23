Окупанти хочуть відкрити фільтраційний табір у Василівці, через яку виїжджають жителі Херсонщини – Янушевич

Російські окупанти хочуть відкрити фільтраційний табір у Василівці на Запоріжжі, через яку жителі Херсонщини виїжджають на підконтрольну територію України, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Росіяни анонсують відкриття фільтраційного табору у Василівці. Саме через цей населений пункт жителі Херсонщини виїздять на підконтрольну Україні територію. Це робиться для більш ретельних перевірок українців та створення ще більших черг на виїзд», – написав він у телеграмі.



Також раніше про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, через табір у Василівці «будуть проходити всі люди, які хочуть виїхати з тимчасово окупованої території на територію, яка підконтрольна державі Україна».

«Ми бачили вже приклади цих таборів безпосередньо на лінії перетину в Криму, ми бачили їх в Маріуполі і ця фільтрація – це жах, приниження і тортури над нашими мешканцями», – сказав Федоров напередодні в ефірі національного телемарафону.

Заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан у липні повідомляла про виявлення щонайменше 18 російських фільтраційних таборів, створених для затримання та насильницької депортації українців до Росії. За її словами, Росія почала готувати фільтраційні табори ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські війська контролюють майже всю територію Херсонської області з обласним центром та близько 60 відсотків території Запорізької області.