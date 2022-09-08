США і ООН вимагають доступу до російських «фільтраційних таборів»

Сполучені Штати звинуватили Росію у військових злочинах через примусове переміщення до 1,6 мільйона українців на контрольовану Росією територію під час спонукаючи високопосадовців ООН вимагати міжнародного доступу до так званих «фільтраційних таборів».

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила на засіданні Ради Безпеки ООН увечері 7 вересня, що Росія та її ставленики спричиняють «низку жахіть» у процесі, який контролюють чиновники з офісу президента Володимира Путіна.

«Примусове переміщення або депортація осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупанта... є військовим злочином», – нагадала Томас-Грінфілд.

Представниця США сказала, що, за даними джерел, у тому числі російських посадовців, російські військові разом із українськими колаборантами «допитали, затримали та примусово депортували» від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців до Росії з моменту російського вторгнення наприкінці лютого.

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За її словами, тільки в липні з території України до Росії було вивезено понад 1 800 дітей.

Томас-Грінфілд додала, що росіяни намагаються «виявити осіб, яких Росія вважає недостатньо поступливими або контрольованими» і «підготуватися до спроби анексії» української території.

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав звинувачення частиною «кампанії дезінформації» і заявив, що українці, які їдуть до Росії, проходять «процедуру реєстрації, а не фільтрації».

«Вони живуть вільно і добровільно в Росії, і ніхто їм не заважає переїжджати і не перешкоджає виїзду з країни», — сказав Небензя.

Багато свідчень українських цивільних, у тому числі дітей, описують принизливі та перевірки на блокпостах та інших «пунктах фільтрації», якими керують російські війська або проросійські колаборанти.

«Є простий спосіб дізнатися, чи щось із цього правда. Впустіть ООН», – заявила Томас-Грінфілд.

Вона закликала надати доступ незалежним спостерігачам і неурядовим організаціям, а також гуманітарним місіям.

Глава ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що постійні звинувачення щодо депортацій і так званих «фільтраційних таборів», організованих Росією, викликають «надзвичайне занепокоєння».

ДіКарло також закликала Росію надати ООН доступ до українців, які проживають на контрольованих російськими військовими територіях.

Вона сказала, що Міжнародний комітет Червоного Хреста та Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні «повинні мати безперешкодний доступ до всіх осіб, затриманих у зв’язку з війною, яка триває».

Помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс попросила Москву надати її офісу в Женеві доступ до всіх місць ув’язнення та заявила, що будь-які усиновлення українських дітей суперечитимуть Женевській конвенції.