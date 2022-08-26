Росія і її маріонетки створили 21 фільтраційний табір в одній лише Донецькій області – Держдепартамент

Від березня Росія створила 21 фільтраційний табір на території однієї лише Донецької області, де незаконно утримують українців, йдеться у доповіді дослідників Єльського університету. Документ опублікований на сайті проєкту Conflict Observatory, який підтримує Державний департамент США.

Автори доповіді на підставі інформації з відкритих джерел і даних дистанційного зондування, «з високим ступенем ймовірності» визначили розташування 21 фільтраційного табору. Експерти поділяють їх на чотири основні категорії: пункти реєстрації, місця утримання осіб, які чекають на реєстрацію, слідчі ізолятори і в’язниці, що служать місцем тривалого тримання під вартою.

Дослідники зазначають, що «умови тримання під вартою, задокументовані у цьому звіті, ймовірно, включають антисанітарію, нестачу їжі й води, обмежені умови і тортури». Автори доповіді вимагають забезпечити доступ незалежних спостерігачів до цих об’єктів.

У Держдепартаменті США закликали Москву припинити практику «фільтрації». США визнають необхідність документування, перевірки і поширення інформації про дії російського уряду. У зв’язку з цим Держдепартамент також виділив дев’ять мільйонів доларів на збір відомостей про фільтраційні табори і примусову депортацію українців у рамках Європейської ініціативи щодо забезпечення стійкості демократії.

Цей акцент на відповідальності закладає основу для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів через міжнародні механізми в Україні чи третіх країнах, кажуть у Державному департаменті.

«Путін і його уряд не зможуть безкарно вчиняти ці постійні безчинства. Притягнення до відповідальності є імперативом, і США зі своїми партнерами не мовчатимуть. Народ України заслуговує на справедливість, і США продовжуватимуть виступати єдиним фронтом разом із ним стільки, скільки потрібно», – наголошується в документі.

У посольстві Росії у Вашингтоні назвали доповідь «фальшивкою».

На початку липня газета The New York Times з посиланням на заступника голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан писала, що на території України діють щонайменше 18 російських фільтраційних таборів, створених для затримання і насильницької депортації українців до Росії.

Раніше світові ЗМІ публікували свідчення українців, які пройшли фільтраційні табори на кордоні з Росією. Багато хто з них скаржився на жорстоке поводження і погрози. За словами українців, тих, кого в процесі «фільтрації» запідозрили у підтримці української влади, виводили, їхня подальша доля – невідома. Вони також повідомляли, що у багатьох конфіскували документи і вимагали прийняти російське громадянство.

У липні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що, за оцінками різних джерел, у тому числі уряду РФ, російська влада допитала, затримала і примусово депортувала до Росії від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей. За його словами, часто українців перевозили до ізольованих регіонів на Далекому Сході Росії.