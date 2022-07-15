Росія намагається залякати українців – посол США в ОБСЄ

Росія намагається залякати українців. Про це під час брифінгу 15 липня зазначив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

«Мені дуже чітко зрозуміло, що Росія знущається над українським народом. Наш звіт показує, що обсяг і частота невибіркових атак на цивільних мешканців та цивільні об'єкти є достовірним доказом того, що бойові дії велися з порушенням міжнародного гуманітарного права. Це – військові злочини. І, я думаю, що тут є елемент спроби залякати населення України», – сказав Карпентер.

14 липня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні був презентований 115-сторінковий звіт щодо війни Росії проти України, який охоплює період з 1 квітня до 25 червня. Він демонструє «дві нові та надзвичайно тривожні тенденції»:

повідомлення про «створення та використання так званих центрів фільтрації збройними силами Росії».

повідомлення, що Росія намагається обходити свої міжнародні зобов’язання, передаючи утримуваних осіб так званим «ДНР» і «ЛНР» та дозволяючи їм «брати участь у проблематичних практиках, включаючи застосування смертної кари».

Загалом дослідження, проведене з 1 квітня до 25 червня, виявило, що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права відбуваються системно та з «чіткими закономірностями», і «пов’язано здебільшого з російськими збройними силами».