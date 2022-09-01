HRW звинувачує Москву в «примусовому вивезенні» українців до Росії

Правозахисна організація Human Rights Watch стверджує, що російські сили «примусово вивозять» цивільних українців, у тому числі тих, хто тікає від бойових дій, до Російської Федерації або окупованих нею територій України.



У своєму звіті, опублікованому 1 вересня, організація заявила, що таке переселення є «серйозним порушенням» законів війни.



«Українські цивільні особи не повинні залишатися без вибору, окрім як їхати до Росії», – сказала Белкіс Вілле, старша дослідниця криз і конфліктів Human Rights Watch і співавтор звіту.



Вона зазначила, що тисячі українських громадян також піддалися формі обов’язкової, каральної та насильницької перевірки безпеки, яка називається «фільтрацією».



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Human Rights Watch повідомила, що опитала 54 людей, які поїхали до Росії, пройшли фільтрацію, чиїх рідних чи друзів перевезли до Росії.



Більшість з них втекли з південного району порту Маріуполя, а кількох переселили з Харківської області. Організація також опитала десятки мирних жителів Маріупольського напрямку, які змогли втекти із зони бойових дій на контрольовану Україною територію без фільтрації.



Загальна кількість українських цивільних осіб, перевезених до Росії, залишається незрозумілою.



«Вигнання людей далі в окуповані Росією райони і далі в Росію без згоди має бути негайно припинено», – сказала Вілле. – «Російська влада та міжнародні організації повинні зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто вивезений до Росії проти власної волі та хоче повернутися додому, щоб мати можливість зробити це безпечно».

Держсекретар США Ентоні Блінкен 13 липня звинуватив Росію в примусовій депортації сотень тисяч українців із захоплених нею територій на сході та півдні країни.

За даними Блінкена, приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані та депортовані зі своїх домівок до Росії, в тому числі до ізольованих районів на Далекому Сході, у ході «фільтраційних операцій».

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Наприкінці липня російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що до Російської Федерації з України в'їхало понад 2,8 мільйона українців, у тому числі 448 тисяч дітей.



Від початку повномасштабного вторгнення Росію звинувачують у воєнних злочинах через обстріли житлових районів та цивільної інфраструктури, як-от лікарень, торгових центрів і культурних закладів. Було також кілька звинувачень на адресу Росії у вчиненні тортур, незаконних затриманнях і насильницьких зникненнях цивільних осіб. Москва всі звинувачення відкинула.