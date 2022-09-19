У Луганську співробітника ОБСЄ «засудили» до 13 років колонії

Так званий «Верховний суд» незаконного угруповання «ЛНР» у Луганську засудив до 13 років колонії співробітника місії Організації з безпеки й співробітництва в Європі Дмитра Шабанова, повідомляє підконтрольний бойовикам портал «Луганський інформаційний центр».

Шабанова звинуватили в «державній зраді» і роботі на Центральне розвідувальне управління США.

Дмитро Шабанов – місцевий житель, громадянин України, який працював на місію ОБСЄ. Він один із щонайменше шести співробітників місії, затриманих після початку повномасштабної війни в лютому. Трьох із них, включаючи Шабанова, окупаційна влада продовжує утримувати під арештом.

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У липні Шабанова показали в ефірі російського телебачення. У випуску новин стверджувалося, що він нібито дав свідчення. Незалежно цю інформацію підтвердити неможливо, ув’язнені на окупованих Росією територіях України фактично не мають права на захист.

Після лютого ОБСЄ евакуювала з України майже 500 спостерігачів спеціальної моніторингової місії, які спостерігали за режимом припинення вогню у регіоні. Контракти з місцевими співробітниками було розірвано, повідомляв журнал Politico.

Організація заявила у липні, що звинувачення проти Шабанова не обґрунтовані та сфабриковані. Її представник у коментарі Politico у червні висловив жаль, що Росія та люди, які контролюють Луганськ та Донецьк, не дотримуються імунітету співробітників міжнародної місії. На момент публікації новини вирок Шабанову ОБСЄ не коментувала.