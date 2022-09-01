ЗСУ повідомили про провали штурму військ РФ на кількох напрямках

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 1 вересня.

Згідно з повідомленням, на Харківському напрямку війська РФ здійснили спробу наступу у напрямку Долини, безуспішно – відійшли.

На Бахмутському армія РФ наступальними діями намагалася просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, безуспішно – відійшла.

На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями російські військові намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мали, зазнли втрат і відійшли, вказує Генштаб.

На Новопавлівському напрямку штурмовими діями російські війська намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, але також безуспішно – відійшли.

«Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує ведення розвідки, виконання завдання з підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Раніше сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що війська РФ продовжують утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагаються створити умови для відновлення наступу.

«Російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня», – сказав Громов.

Триває сто дев’яноста доба війни РФ проти України.