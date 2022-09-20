МЗС закликає партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях

Так звані референдуми на окупованих територіях не матимуть юридичної ваги, заявляє Міністерство закордонних справ 20 вересня.

«Такі фейкові плебісцити не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнають їхні нікчемні результати», – йдеться в коментарі.

МЗС розглядає наміри окупаційних адміністрацій провести псевдореферендуми як чергову спробу Росії легітимізувати наслідки своєї агресії проти України.

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«Скільки не проводила б РФ незаконних голосувань на тимчасово захоплених територіях України, результат буде один: всі українські території будуть звільнені від російської окупації, а російське керівництво буде притягнуте до найсуворішої відповідальності за організований терор, воєнні злочини та злочини проти людяності на українській землі», – стверджують у дипломатичному відомстві.

Крім того, міністерство нагадує, що за організацію так званих голосувань передбачена кримінальна відповідальність, і українські правоохоронці розшукуватимуть причетних до цього і притягуватимуть їх до відповідальності.

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«Україна закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір РФ провести протиправне голосування на тимчасово окупованих територіях України, накласти нові санкції на Росію та визнати її державою-спонсором тероризму», – підсумовує МЗС.

20 вересня у окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області було призначено дати референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23–27 вересня. Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків.