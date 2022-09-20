На Московській біржі почався обвал акцій після заяв про псевдореферендуми в Україні – ЗМІ

Індекс Московської біржі впав на понад 10% від рівня на момент закриття торгів вчорашнього дня, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські медіа.

Станом на 15:10 у вівторок індекс Мосбіржі опустився нижче за 2200 пунктів.

Як пише видання «Комерсант», лідери за зниженням: глобальні депозитарні розписки «Тінькофф Груп» – на 9,68%, акції НОВАТЕК – на 9,63%, Polymetal – 9,82%, «Сургутнафтогазу» – на 9,18% та «ЛУКОЙЛА» – на 9,03%.

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Обвал акцій відбувається на тлі повідомлень про проведення так званих референдумів на території Донбасу, контрольованій незаконними угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» та рішення Держдуми додати до Кримінального кодексу Росії понять «мобілізація» та «військовий стан».

20 вересня у окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області було призначено дати референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23–27 вересня. Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків.