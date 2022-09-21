На Московській біржі знову почався обвал акцій на тлі оголошення мобілізації – ЗМІ

Після оголошення у Росії часткової мобілізації індекс Московської біржі опустився нижче 2 100 пунктів. На таких рівнях він торгується вперше з 24 лютого, коли розпочалося російське військове вторгнення до України. Індекс РТС опустився нижче 1100 пунктів уперше з 15 серпня, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на російську агенцію «ТАСС».

Курси долара та євро до рубля зростають.



Ціни більшості «блакитних фішок» на Московській біржі демонструють негативну динаміку. Так, акції «Газпрому» на початку торгів подешевшали на 13 відсотків. На даний момент у лідерах відкату акцій «Яндекс» (мінус 10 відсотків), більш ніж на 9 відсотків знизилася ціна на акції «Сургутнафтогазу», «НОВАТЕК», «Газпром нафти».

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Напередодні індекс Московської біржі впав на понад 10% від рівня на момент закриття торгів 19 вересня. Це сталося на тлі повідомлень про намір російської окупаційної влади провести так звані референдуми в окупованих територіях України.