Набула чинності заборона на в’їзд туристів із Росії до країн Балтії і Польщі

Від 19 вересня набула чинності заборона на в’їзд до Латвії, Литви, Естонії і Польщі для громадян Росії з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу. Тепер росіяни по суші можуть перетнути кордон з ЄС лише у Фінляндії.

«Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, щоб захистити громадський порядок і безпеку. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не несуть ризику для безпеки», – йдеться у заяві прем’єр-міністрів з чотирьох країн.

Прем’єри зазначили, що поїздки до Європейського союзу – це «привілей, який не належить до прав людини». Винятки діють лише для водіїв вантажівок, дипломатів та для тих, хто в’їжджає до країни з гуманітарних причин.

Крім того, з 19 вересня Швейцарія призупинила спрощену видачу віз росіянам.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн Євросоюзу, зокрема країни Балтії, Польща та Чехія, закликали повністю відмовитися від видачі віз для громадян Росії. На повній забороні видачі віз росіянам наполягає Україна.

Громадяни Росії на даний час мають близько одного мільйона дійсних шенгенських віз. Про це заявила виданню Politico представниця Єврокомісії Анітта Хіппер. Очевидно, до цього числа не включені посвідки на проживання у країнах ЄС, видані російським громадянам. Населення Росії становить близько 145 мільйонів осіб, тобто шенгенські візи мають менше від одного відсотка жителів країни.

На початку вересня країни Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощену видачу віз із Росією. Це привело до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідності надання додаткових документів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видачі багаторазових віз.