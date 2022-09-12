Чорногорія розглядає питання запровадження віз для росіян

Міністр закордонних справ Чорногорії заявив про необхідність приєднатися до обмежень на в’їзд для громадян Росії, повідомляє агентство Dan.

Повідомляється, якщо уряд підтримає ініціативу, Чорногорія може запровадити візовий режим для росіян.

З 2008 року росіяни можуть в’їжджати до Чорногорії без візи та перебувати на території країни до 90 днів. Як зазначає Dan, кількість російських туристів влітку 2022 року збільшилася з 41 802 до 48 193 в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Пропозиція МЗС Чорногорії надійшла на тлі зупинки із сьогоднішнього дня спрощеного візового режиму Євросоюзу з Росією. Тепер процес отримання візи вимагатиме більше часу та документів, а візовий збір збільшиться із 35 до 80 євро. Єврокомісія рекомендувала консульствам не видавати росіянам довгострокові багаторазові шенгенські візи.

У МЗС Чорногорії зазначили, що країна є партнером Євросоюзу і має повністю приєднатися до ЄС у цьому рішенні.

Крім того, стало відомо, що влада Португалії відхилила всі 10 заявок від росіян на «золоту візу» – посвідку на проживання в обмін на інвестиції у розмірі 280 тисяч євро. Усі прохання було подано наприкінці лютого.

«Золоту візу» в Португалії має 431 громадянин Росії. Семеро з них подавали заявки на початку 2022 року.