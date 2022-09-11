Президент Латвії: «Заборона в’їзду для росіян – це механізм тиску на Росію»

Заборона в’їзду для громадян Росії в країни Балтії та Польщу – це не тільки питання безпеки цих країн, але й один з видів антиросійських санкцій, заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві сказав президент Латвії Егілс Левітс.

«Також морально не можна виправдовувати, що в той самий час, коли російська армія вбиває мирне населення в Україні, росіяни знаходяться в наших країнах», – пояснив президент Латвії.

Він нагадав: до ініціативи не пропускати громадян РФ через свої кордони, навіть при наявності чинної шенгенської візи, вже приєдналися Литва, Естонія і Польща. Незабаром відповідного рішення чекають також від Фінляндії.

Егілс Левітс не вважає таку заборону порушенням прав громадян РФ. А тим, хто заявляє про боротьбу з путінським режимом, пропонує отримувати статус біженця, а не їхати в європейські країни туристами.

«Росіяни, які дійсно зазнають репресій з боку державної влади, можуть подати заяву на притулок як біженці. У нас є закони про це, і, звичайно, як і всі громадяни інших країн, вони можуть претендувати на притулок», – наголосив Левітс.

12 вересня набере чинності скасування спрощеного візового режиму для в’їзду в ЄС громадянам Росії. З 19 вересня в’їзд для росіян закривають країни Балтії та Польща. Заборона стосується осіб, які подорожують з туристичними візами, і не поширюється на охочих відвідати країну для зустрічі з родичами та «з інших гуманітарних причин».

На практично повній забороні в’їзду росіян до ЄС наполягає Україна. Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити країну відчути ціну війни, вважає президент Володимир Зеленський.