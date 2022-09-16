Зеленський обговорив із президентом Фінляндії оборонну підтримку й обмеження віз для росіян

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо оборонну підтримку й обмеження віз для громадян Росії.

«Поінформував президента Фінляндії Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії. Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ», – зазначив Зеленський.

У свою чергу, Нііністьо зазначив, що в розмові також йшлося про санкції проти Росії.

«У нашій телефонній розмові президент Зеленський надав корисну інформацію про бойову обстановку і просування українських сил. Також ми обговорили продовження допомоги Фінляндії Україні та санкції проти Росії», – зазначив Нііністьо.

15 вересня президент Володимир Зеленський подякував іноземним партнерам за усю військову допомогу, але наголосив, що Україна хотіла б бачити більше конкретики.