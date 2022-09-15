Зеленський про військову допомогу Заходу: «Вдячні за все, але важлива конкретика»

Україна вдячна іноземним партнерам за усю військову допомогу, але хотіла б бачити більше конкретики, заявив під час брифінгу у Києві 15 вересня президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні усе, що відбувається, наприклад, на Харківщині, де є якийсь позитив, це завдяки ЗСУ і завдяки тому, що ми отримали конкретику там, де ми її конкретно запитували. Дуже важливо, щоб держави підтримували нас, якщо є така можливість, тим, чим ми хочемо. Бо кожні дії на полі битви це конкретні операції, які повинні бути конкретною зброєю. Тоді буде конкретний результат», – наголосив він.

14 вересня радник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що CША, ймовірно, оголосять новий пакет військової допомоги Україні «найближчими днями».

При цьому представник Білого дому сказав, що американська зброя відіграла «важливу роль» у спроможності України завдати удару російським військам і США збираються продовжувати підтримку.

8 вересня в Україні з посиланням на Пентагон повідомили про намір США оголосити про черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. Таким чином, загальна сума військових поставок США, надісланих до Києва після повномасштабного російського вторгнення, становить понад 15,2 мільярда доларів.