Залужний обговорив ситуацію на фронті з командувачем армії США в Європі й генералом Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів дві телефонні розмови – з Верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі і командувачем Збройних сил США в Європі Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі. Про це він повідомив 13 вересня у своїх соцмережах.

«Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована», – заявив Залужний.

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За словами командувача, Каволі та Міллі «надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США» щодо подальшої військової допомоги Україні.

Міністерство оборони США наразі не коментувало розмову.

The Wall Street Journal повідомило 13 вересня, що Україна просить у США та їхніх союзників додаткові постачання озброєння, зокрема ракетні системи великої дальності.