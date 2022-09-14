Найважливіші висновки з промови фон дер Ляєн «Про стан ЄС»

Поки без нових санкцій проти Росії

З огляду на стрімку інфляцію, високі ціни на енергоносії та зростання невдоволення серед виборців, президентка Єврокомісії надіслала рішучий сигнал тим, хто, можливо, бавився з ідеєю, що настав час зменшити санкції ЄС проти Росії: «Я хочу дати зрозуміти, що санкції залишаються. Настав час для нас, щоб продемонструвати рішучість, а не умиротворення».

Але також було зрозуміло, що про нові заходи проти Кремля не йдеться. Після семи пакетів санкцій ЄС, узгоджених після численних суперечок між державами-членами ЄС після початку війни в лютому, здається, що в Брюсселі залишилося небагато бажання та єдності перед тим, що багато хто очікує як довгу і політично люту зиму. Запропонованим санкціям щодо решти надходжень російської нафти та газу до ЄС, а також проти атомної промисловості Росії, можливо, доведеться просто почекати – якщо вони взагалі будуть.

Безкоштовний роумінг в ЄС для українців?

Україна у промові фігурувала як ліворуч, так і справа, і в центрі. Перша леді України Олена Зеленська була почесним гостем у Страсбурзі, і фон дер Ляєн, одягнена в українські синьо-жовті кольори, оголосила, що їде до Києва пізніше 14 вересня, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Жодних серйозних політичних заяв щодо України, яка вже понад півроку веде повномасштабну війну проти Росії-агресорки, не було. ЄС та його країни-члени вже надали Києву 19 мільярдів євро ($18,9 мільярдів) фінансової допомоги, електроенергетичну мережу України з’єднали з ЄС ще в березні, а країна вже отримала статус кандидата в ЄС.

У своїй промові фон дер Ляєн пообіцяла підтримку у відбудові пошкоджених українських шкіл у розмірі 100 мільйонів євро та пообіцяла, що Єврокомісія працюватиме з Україною, щоб забезпечити безперешкодний доступ до єдиного ринку ЄС – крок, який вже здійснюється, але це займе час.

Чи не найцікавішою обіцянкою з виступу фон дер Ляєн стала пропозиція назавжди ввести Україну в європейську зону безкоштовного роумінгу. Телекомунікаційні компанії ЄС та України на початку війни забезпечили українським користувачам мобільних телефонів вільний або знижений роумінг у блоці.

За словами деяких чиновників ЄС, з якими я спілкувався, зробити це на постійній основі було б «схожим на лібералізацію цифрового візового режиму».

Розширення ЄС знову на порядку денному

Був час, коли президенти Єврокомісії уникали говорити про майбутнє розширення клубу у випадку, якщо це обурить деякі країни-члени ЄС, зокрема в західній частині, яка воліла говорити про реформи з існуючими членами. Це вже не так!

«Шлях до сильних демократій і шлях до нашого союзу є одним і тим же. Тому я хочу, щоб люди Західних Балкан, України, Молдови та Грузії знали: ви є частиною нашої сім’ї, ваше майбутнє у нашому союзі, і наш союз не є повним без вас», – сказала фон дер Ляєн із бурхливим схваленням Європейського парламенту, інституції ЄС, яка найбільше підтримує ідею розширеного ЄС.

Звичайно, деякі країни все ще скептичні, і шлях ще довгий. (Фон дер Ляєн з поважної причини не згадала жодних часових рамок.)

Візьмемо Західні Балкани. Це було єдине речення в її годинній промові, в якому згаданий регіон. Країни Західних Балкан розпочали свій шлях до членства в ЄС понад десять років тому, і тут їх поставили разом з Україною та Молдовою, які отримали статус офіційного кандидата лише цього року. Хоча це може бути розумним, існує новий, відновлений інтерес до розширення ЄС, якого, ймовірно, не було б без війни в Україні.

Вибач, Центральна та Східна Європо!

Багато хто в Центральній та Східній Європі протягом багатьох років попереджав своїх західноєвропейських колег про серйозну небезпеку путінської Росії, лише щоб їх затаврували як істериків і русофобів. Мабуть, найяскравішим реченням у всій промові було визнання фон дер Ляєн, що ці країни весь час були праві.

Урок цієї війни полягає в тому, що ми повинні були слухати тих, хто знає Путіна

Президентка Єврокомісії та колишній міністр оборони Німеччини не пом’якшила своїх слів: «Урок цієї війни полягає в тому, що ми повинні були слухати тих, хто знає Путіна. Анну Політковську та всіх російських журналістів, які викрили злочини та заплатили найвищу ціну. Нашим друзям в Україні, Молдові, Грузії та опозиції в Білорусі. Ми повинні були прислухатися до голосів усередині нашого союзу – у Польщі, у країнах Балтії та по всій Центральній та Східній Європі. Вони нам казали роками, що Путін не зупиниться. І вони діяли відповідно».

Можливо, це був випадок «занадто мало, занадто пізно», але це було, мабуть, одне з найразючіших визнань провалу західної політики з початку війни.

Чи буде обмеження на російський газ?

Можливо, найбільшою темою для обговорення останніх тижнів було те, чи встановить ЄС обмеження на російський газ (або, якщо на те пішло, увесь газ), що надходить до ЄС. Країни-члени ЄС залишаються розділеними щодо цього питання.

У той час як фон дер Ляєн обговорювала заходи щодо зниження цін на енергоносії для споживачів у найближчі місяці, від обов’язкових цільових показників споживання до скорочення споживання енергії і до запровадження податків на непередбачені доходи для виробників електроенергії, які не використовують природний газ для виробництва електроенергії, наприклад ядерної та відновлюваної енергетики, – вона була далекою від оголошення миттєвих цілкових обмежень.

Ось частина виступу про російський газ: «Ми повинні забезпечити нашу безпеку поставок і, в той же час, забезпечити нашу глобальну конкурентоспроможність. Тому ми розробимо з країнами-членами комплекс заходів, які враховуватимуть специфіку наших відносин з постачальниками – від ненадійних постачальників, таких як Росія, до надійних друзів, таких як Норвегія». Ці дебати триватимуть до осені.

Більш «зубасті» санкції

ЄС може націлити санкції на будь-якого порушника прав людини у світі – і вони не повинні бути прив’язані до однієї конкретної держави. ЄС вперше застосував ці індивідуальні санкції щодо прав людини ще в 2021 році, коли заморозив активи та заборонив видачу віз низці людей з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Південного Судану та Росії.

Одна з головних критик санкцій ЄС полягала в тому, що корупція не є караним порушенням

Одна з головних критик санкцій ЄС полягала в тому, що корупція не є караним порушенням. Це відрізняється, однак, від американського Акту Магнітського, який дозволив Вашингтону атакувати олігархів, бізнесменів і чиновників у країнах, які, на його думку, причетні до великомасштабної корупції.

Тепер Єврокомісія запропонує Європарламенту посилити санкції подібно до Акту Магнітського. Однак залишається питання: чи стане це реальністю? Зміна законодавства про санкції вимагатиме одностайності, і сумнівно, чи існує вона на даний момент серед 27 країн-членів ЄС. Угорщина майже напевно буде кричати про свою незгоду, оскільки раніше висловлювала застереження щодо режиму санкцій і деяких його списків.