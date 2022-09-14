«Серйозно загрожує свободі преси». CPJ закликає українських депутатів відмовитися від закону про медіа

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа, який Верховна Рада наприкінці серпня ухвалила в першому читанні.

«Український законопроєкт про засоби масової інформації серйозно загрожує свободі преси в країні, посилюючи державний контроль над інформацією в той час, коли громадяни потребують її найбільше, – сказала Гульноза Саїд, координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії. – Українські законодавці повинні відмовитися від законопроєкту або принаймні призупинити його розгляд у парламенті, доки Європейський союз не зможе висловити свої рекомендації».

У CPJ нагадують, що Україна, кандидат на вступ до ЄС, повинна реформувати своє законодавство про засоби масової інформації, щоб почати переговори про членство. Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив 23 серпня, що згаданий законопроєкт зараз перебуває на розгляді в ЄС і Раді Європи, які можуть дати свої рекомендації до кінця вересня.

На даний час на сайті Верховної Ради не вказано дату другого читання. «У них є 21 день [після першого читання], щоб внести правки. Але тоді на затвердження може знадобитися місяць або час до кінця року», – сказав CPJ Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

За даними ЗМІ, у разі ухвалення закон розширить повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, державного регулятора телерадіомовлення, дозволяючи йому регулювати онлайн- та друковані видання, анулювати реєстрацію і ліцензію будь-якого ЗМІ, блокувати онлайн-ЗМІ без рішення суду, і вимагати від платформ соціальних медіа та веб-браузерів видаляти вміст, заборонений законом.

Відповідно до аналізу, опублікованого НСЖУ в телеграмі, лише 10% законопроєкту безпосередньо стосуються зобов’язань, які Україна взяла на себе як кандидат на вступ до ЄС. «Решта свідчить про бажання влади більше впливати на ЗМІ: виносити заборони, штрафувати, закривати їх», – йдеться в заяві НСЖУ.

«Новий законопроєкт було внесено лише за кілька тижнів до голосування, без попереднього обговорення з журналістами і представниками ЗМІ», – сказав Томіленко.

CPJ вказує, що надіслав електронний лист до Верховної Ради щодо коментаря, але не отримав відповіді.

Верховна Рада 30 серпня ухвалила законопроєкт про медіа в першому читанні, його підтримали 233 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук тоді заявив, що це – євроінтеграційний законопроєкт, намір ухвалити який привітало Представництво ЄС в Україні й Офіс Ради Європи в Україні.

За його словами, документом закріпили і доопрацювали положення щодо структури власності й фінансової прозорості у сфері медіа; закріпили квоти державної мови у сфері аудіовізуальних медіа; доопрацювали питання регулювання мовлення громад, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи; розширили гарантії захисту дітей від шкідливого контенту; уточнили підстави для надання права на відповідь чи спростування інформації, відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи; доопрацювали процедуру здійснення контролю і нагляду у сфері медіа; посилили повноваження регулятора у частині накладання санкцій на суб’єктів у сфері медіа.

Нещодавно Інтернет Асоціація України заявила, що законопроєкт «Про медіа» суперечить декларованим цілям і загрожує «тоталітаризмом у медійній сфері».

Новий закон про медіа в Україні – це одна з вимог Європейського союзу для прийняття України в ЄС. Сучасні правила для медіаринку в Україні розробляли останні 10 років. У 2020 році навіть спробували проголосувати закон у парламенті, однак через критику і дискусії законопроєкт так і не ухвалили.