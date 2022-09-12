Єврокомісар Ган: Київ потребує додаткової фінансової допомоги, а підтримка України – в інтересах Європи

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган сподівається, що до кінця року ЄС надасть Києву додаткові 3 мільярди євро, можливо, у вигляді грантів.

«У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця [року] складають ще 3 мільярди [євро]», – сказав Ган у розмові з Радіо Свобода.

Він додав, що додаткові кошти вже були запропоновані Єврокомісії, і висловив упевненість, що вони будуть схвалені країнами-членами ЄС.

Цього літа вже було виділено перший транш у розмірі 1 млрд євро, тобто загалом 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти до Києва до кінця цього року.

Більше питання полягає в наданні довгострокової фінансової допомоги Україні, оскільки війна продовжується.

Більшість бюджету ЄС уже виділена для інших зобов’язань, і Ган натякає, що в майбутньому кошти повинні надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

«Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у випадку – а це дуже ймовірно – що війна триватиме в новому році», – сказав Ган. – «Ми повинні підтримувати Україну, тому що Україна захищає не лише себе, але й також нас, наші цінності»

Ган зазначив, що необхідне фінансування для України не може бути забезпечено з нинішнього бюджету ЄС і вимагатиме «надзвичайних зусиль».

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Києву додаткову фінансову підтримку.

«Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну», – сказав він.

«Я думаю, що це саме те, що ми маємо обговорити з міністрами фінансів, тому що лідери G7 також дали зобов’язання, що вони також підтримуватимуть Україну. Отже, ми повинні виконувати наші зобов’язання. І, знову ж таки, це в наших власних інтересах. Це в наших власних інтересах, тому що йдеться про мир у Європі, стабільність у Європі», – додав Ган.

9 вересня міністри фінансів країн Європейського cоюзу підтримали надання Україні частини макрофінансової допомоги у розмірі п’яти мільярдів євро. Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.