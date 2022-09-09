Міністри ЄС погодили виділення Україні 5 млрд євро

Міністри фінансів країн Європейського cоюзу на зустрічі в Празі 9 вересня підтримали надання Україні частини макрофінансової допомоги у розмірі п’яти мільярдів євро, повідомила пресслужба Міністерства фінансів Чехії.

Кредит піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, зокрема шкіл і лікарень.

Міністри фінансів країн ЄС також обговорили питання повоєнного відновлення України.

Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.