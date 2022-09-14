Президентка Єврокомісії: ЄС не може задобрювати Росію, Путін «зазнає поразки»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз повинен продемонструвати «рішучість, а не задобрювання», коли має справу з Росією щодо її війни проти України.

Виступаючи зі своєю щорічною промовою перед європарламентарями 14 вересня в Страсбурзі, фон дер Ляєн сказала, що солідарність Євросоюзу з Україною є «непохитною» і має залишатися такою.

«Ніколи раніше цей парламент не обговорював стан справ в умовах війни, що вирує на європейській землі», – сказала фон дер Ляєн у Європарламенті.

Перша леді України Олена Зеленська сиділа в залі як почесна гостя серед законодавців, багато з яких були одягнені в синьо-жовте, національні кольори України.

«І я стою тут із переконанням, що завдяки мужності й солідарності [президент Росії Володимир] Путін зазнає поразки, а Європа переможе... Солідарність Європи з Україною залишиться непохитною», – сказала вона, додавши, що здійснить неоголошений раніше візит до Києва пізніше сьогодні.

Відтоді як Росія почала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, 27 членів блоку домовилися про кілька раундів санкцій, цілі яких охоплювали від Путіна та його родини до олігархів і високопоставлених політиків Росії.

«Я хочу дуже чітко заявити, що санкції залишаються. Настав час для нас продемонструвати рішучість, а не задобрювання», – сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії звинуватила Москву в маніпулюванні європейськими енергетичними ринками, через що вони більше не функціонують належним чином.

Деякі критики вказують на величезний стрибок цін на енергоносії та періодичні скорочення поставок як ознаку того, що санкції проти Москви завдають більше шкоди тим, хто їх запроваджує, ніж Росії.

Але фон дер Ляєн заявила, що російський фінансовий сектор перебуває на «штучному життєзабезпеченні», в той час як її промисловість і армія зазнали втрат через вихід міжнародних компаній у відповідь на війну.

«Російські військові беруть мікросхеми з посудомийних машин і холодильників, щоб полагодити свою військову техніку, тому що у них закінчилися напівпровідники. Російська промисловість – у тріщинах», – сказала вона.

За її словами, щоб допомогти Україні, ЄС відкриє свій єдиний ринок для українських товарів, і на додаток до мільярдів євро допомоги, які вже були надані Києву, вона пообіцяла ще 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, зруйнованих обстрілами російської артилерії.