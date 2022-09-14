Україна приєднається до зони роумінгу ЄС – голова Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу.

«Настав час це зробити», – сказала вона у своєму щорічному зверненні в Європарламенті.

Голова Єврокомісії наголосила, що єдиний ринок ЄС є однією з найбільших історій успіху Європи.

«Настав час зробити його успішним і для наших українських друзів», – наголосила вона.

Також фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що росте, і домом для багатьох інноваційних молодих компаній.

У липні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС. Раніше оператори мобільного зв’язку з Євросоюзу та України домовилися зробити зв’язок між країнами доступнішим, знижуючи тарифи на роумінг.