«Вас тут не чекають». Голова МЗС Латвії нагадав громадянам Росії про обмеження в’їзду

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у твітері звернувся до громадян Росії із закликом не приїжджати до країни. Він нагадав, що з 19 вересня Латвія обмежить в’їзд для громадян Росії, які мають шенгенські візи. Рішення про це раніше ухвалила влада чотирьох країн – окрім Латвії, це Естонія, Литва і Польща.

Причиною рішення Рінкевичс у своєму твіті, написаному російською мовою, назвав міркування безпеки і російську агресію проти України.

«Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!» – написав далі голова МЗС Латвії.

Твіт викликав бурхливу дискусію, частина коментаторів подякувала владі Латвії за ухвалене рішення, інші нагадали про те, що країни ЄС продовжують закуповувати в Росії енергоносії, тим самим опосередковано фінансуючи війну, або ж розкритикували тон повідомлення міністра.

Країни Балтії та Польща оголосили, що не пропускатимуть через свій кордон росіян із шенгенськими візами, навіть виданими іншими країнами Шенгенської угоди.

Винятки робитимуться для тих, хто в’їжджає за сімейними і гуманітарними обставинами. Раніше ці країни були серед тих, хто домагався від ЄС повної заборони на видачу віз громадянам Росії. Така заборона не була запроваджена, однак Євросоюз призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією – що приведе щонайменше до подорожчання віз та збільшення терміну їх видачі.