Латвійська церква виходить з РПЦ на тлі війни в Україні. Що буде далі?

(Рубрика «Точка зору»)

У вересні парламент Латвії – на тлі війни в Україні – ухвалив поправки до закону «Про Латвійську православну церкву», згідно з якими ця церква має стати повністю незалежною від Московського патріархату. Собор Латвійської православної церкви (ЛПЦ), який відбувся у Ризі 20 жовтня, направив патріарху Кирилу прохання про отримання автокефалії цією церквою та вніс відповідні зміни до статуту ЛПЦ.

Ініціатива про відокремлення Латвійської православної церкви від РПЦ була виявлена спочатку не священниками, а президентом Латвії Егілом Левітсом. Голова держави вніс до парламенту Латвії поправки до закону «Про Латвійську православну церкву», згідно із якими ЛПЦ пропонувалося діяти самостійно і не мати зв'язків із Московським патріархатом. Сейм ухвалив цей закон ще 8 вересня.

Але латвійські політики наголошували, що вони не роблять замах на канонічний статус Латвійської церкви, йдеться виключно про регулювання державою питань адміністративного характеру. Якщо проводити паралелі, президент та сейм Латвії запропонували Латвійській православній церкві статус, який вже мала Українська православна церква (Московського патріархату). УПЦ (МП) офіційно вважала себе незалежною як релігійна організація, але залишалася в канонічній єдності з РПЦ.

ЛПЦ пішла далі, ніж УПЦ (МП)

Однак тепер Латвійська православна церква пішла далі. Далі, ніж УПЦ (МП), яка ніколи не зверталася із проханням про автокефалію до Московського патріарха і не вважає, що таку автокефалію для української церкви може надати Константинопольський патріарх.

ЛПЦ вирішила одразу ж звернутися з проханням до патріарха РПЦ Кирила. Тобто сприяти тому, щоб до її політичної, адміністративної самостійності було додано і канонічний статус.

Як діятиме Московська патріархія? Поки що у російській столиці відмовчуються. У РПЦ 21 жовтня заявили, що наразі не отримували офіційних звернень від ЛПЦ. «Отримаємо – реагуватимемо на відповідному рівні», – заявив голова синодального відділу Московського патріархату щодо відносин церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

Втеча ЛПЦ від Москви лише початок

Що буде, якщо у Москві вирішать відмовити Латвійській православній церкві чи не помітити звернення її собору? Швидше за все, тоді розпочнеться новий церковний розкол – як в Україні.

Був період, коли Латвія вважалася канонічною територією Вселенського патріархату

У ЛПЦ згадають, що був період, коли Латвія вважалася канонічною територією Вселенського патріархату і звернуться за автокефалією до Константинополя. І вже від патріарха Варфоломія залежить, чи погодиться він зі своїм правом надати автокефалію для Латвійської православної церкви, чи цього разу чекатиме на згоду Москви. Хоча якщо згадати всю непросту історію взаємин Вселенського патріарха та Московського патріархату останніми роками, навряд чи це очікування буде тривалим.

Найголовніший висновок, який можна зробити з рішень собору в Ризі – це про «токсичність» Московського патріархату. Сам зв'язок із Російською православною церквою після того, як її патріарх і вище духовенство виступили на підтримку війни, створює серйозні репутаційні ризики для закордонних парафій РПЦ. Тому втеча Латвійської православної церкви геть від Москви – це лише початок краху.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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