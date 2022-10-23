На Херсонщині окупанти продовжують евакуацію, але не можуть користуватися повноцінно мостами – Гуменюк

На Херсонщині армія РФ продовжує евакуацію на лівий берег Дніпра, водночас українські військові й надалі успішно просувають лінію фронту, розповіла керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк під час телемарафону 23 жовтня.

«Треба бути дуже критичними щодо повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Зокрема, колабораційна та окупаційна влада зорієнтована якраз дуже потужно на інформаційний фронт, щоб сіяти паніку серед населення, зокрема і той самий техногенний шантаж щодо використання Каховської ГЕС», – заявила Гуменюк.

Речниця командування «Південь» нагадала, що Росія продовжує шантажувати тим, що бійці ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що російські війська самі ж замінували об'єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим.

«Це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони намагаються використовувати. Так, вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег, це не так стрімко відбувається саме через те, що вони використовують тільки альтернативні переправи, не можуть користуватися повноцінно мостами», – відзначила керівник пресцентру Оперативного командування «Південь».

Також Гуменюк звернула увагу на те, що російські війська переміщують на лівий берег Дніпра елітні підрозділи й офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом «кого не шкода».

«Ми продовжуємо активні дії, рухаємо лінію фронту. Наша робота триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі», – підсумувала вона.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Риторика змінилася цього тижня: генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

Офіційний Київ має побоювання, що російські військові можуть підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб уповільнити наступ України. Це може спричинити затоплення населених пунктів, у тому числі й частини Херсону. Росія, у свою чергу, звинувачує у планах підриву ГЕС Україну.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у телеграмі 22 жовтня написав: «Зараз російські окупанти поширюють цинічні фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим надуманим приводом загарбники та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або в Росію. Херсонці, я вас дуже прошу, – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації».

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонську, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.