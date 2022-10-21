Російські війська мінують шлюзи й опори Каховської ГЕС – розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські військові ще в квітні замінували Каховську ГЕС, а зараз «проводять роботи з мінування шлюзів і опор».

«Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища й агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено два військові тентовані «Камази» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою», – йдеться в повідомленні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради заявив, що Росія «свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи» на півдні України.

«Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати», – сказав голова держави.

За його словами, може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України, Запорізька АЕС може залишитися без води для охолодження – «вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища».

«Загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою», – наголосив він.

За словами президента, потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС. «Російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку», – йдеться у звіті.