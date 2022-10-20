Росія провокує нову хвилю міграції українців в ЄС і готує «масштабну катастрофу» на півдні – Зеленський на саміті Євроради

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради заявив, що Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн Європейського союзу.

«Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення. На це треба негайно відповідати», – сказав президент.

За словами Зеленського, під відповіддю насамперед він має на увазі протиповітряну й протиракетну оборону.

«Ми маємо зробити все можливе для того, щоб для Росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами», – сказав голова держави, закликавши країн-партнерів України надати системи, «щоб створити справді надійний повітряний щит».

Крім того, під час виступу Зеленський заявив, що Росія «свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи» на півдні України.

«Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати», – сказав голова держави.

За його словами, може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України, Запорізька АЕС може залишитися без води для охолодження – «вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища».

«Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито «печуться» у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою», – наголосив він.

Зеленський додав, що Росія «вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт».

«Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу», – сказав він.

За словами президента, потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС.

«Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби. Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться», – заявив президент.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС. «Російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку», – йдеться у звіті.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Він також наголосив, що за таких умов у разі нестачі економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.