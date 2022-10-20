Після 10 жовтня Росія майже всемеро збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України – Генштаб

Після 10 жовтня Росія майже всемеро збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

«Аналіз характеру застосування противником ракетного озброєння за минулий період показує різке й суттєве збільшення його інтенсивності. З 10 жовтня противник випустив 154 ракети по території України, що, в порівнянні першою декадою місяця більше майже в сім разів (у першій декаді була випущена 21 ракета)», – зазначив він.

За словами Громова, основним типом озброєння, який армія РФ застосовувала у цей період, стали крилаті ракети повітряного базування.

«Кількість застосованих ракет – 83 одиниці, –перевищила кількість ракет цих типів застосованих впродовж чотирьох місяців (червня, липня, серпня і вересня). У той період було застосовано лише 43 ракети», – пояснив Громов.

Він також додав, що майже третину ракет, які наразі застосовує армія РФ, складають ракети морського базування типу «Калібр».

«Також противник збільшив інтенсивність застосування крилатих ракет наземного базування і застосував вісім (за попередній період лише одна ракета була застосована по території України)», – додав Громов.

За його словами, інтенсивність використання армією РФ дронів-камікадзе після 10 жовтня також збільшилася.

«З 10 жовтня противних застосував 176 БпЛА, що у порівнянні з попередньою декадою більше у 2,5 рази», – зазначив він.

Водночас, як наголосив Громов, ефективність української системи ППО наразі залишається «на достатньо високому рівні».

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Російські війська атакують як з території Росії, так і Білорусі.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

18 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО «найближчими днями» поставить Україні системи протиповітряної оборони – після того, як Україна заявила, що понад тиждень авіаударів Росії знищили майже третину українських електростанцій.

20 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українська система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.