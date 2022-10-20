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Залужний закликав зберігати спокій: ППО ефективно працює

«Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів» - Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українська система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

«Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ», – написав він у твіттері.

18 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО «найближчими днями» поставить Україні системи протиповітряної оборони – після того, як Україна заявила, що понад тиждень авіаударів Росії знищили майже третину українських електростанцій.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Російські війська атакують як з території Росії, так і Білорусі.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

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